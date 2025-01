VALMADRERA, UNI3: ANTONIO RUSCONI SUL CANTO V DELL’INFERNO DI DANTE

VALMADRERA – Mercoledì 22 gennaio alle 15, alla Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, si terrà il settimo incontro della stagione 2024/25 di UNI3 – Università della Terza Età di Valmadrera.

L’incontro, condotto da Antonio Rusconi, verterà sul tema del giudizio divino e della passione umana nel canto V dell’Inferno dantesco. In questo canto (quello dei lussuriosi) è presente una delle più belle e più amate vicende della Divina Commedia: la storia di Paolo e Francesca.

Rusconi, partendo dal testo dantesco, lo renderà comprensibile e affascinante per tutto il pubblico grazie alle sue notevoli capacità comunicative e lo renderà anche attrattivo con una serie di collegamenti e rifermenti all’arte, al cinema e alla musica. Laureato nel 1983 in Lettere Moderne con il Prof. Giorgio Rumi, Rusconi è stato docente di ruolo in Lettere e Storia presso l’Istituto Tecnico “G. Parini” di Lecco e ha pubblicato saggi su riviste specializzate. È stato inoltre sindaco di Valmadrera, deputato e senatore della Repubblica Italiana.

In occasione dell’incontro si procederà anche a raccogliere le iscrizioni per la gita a Weissenhorn e Ulm, in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio.

Il successivo incontro di UNI3 si terrà mercoledì 12 febbraio alle 15 e avrà ospite Nicola Sansone, concertista solista e membro di gruppi di musica antica, oltre che curatore della collana “Flauto dolce” per la casa editrice Ut Orpheus di Bologna.