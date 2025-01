VALMADRERA: UNI3, GIANPAOLO SCHIAVO SPIEGA COME MANTENERSI IN SALUTE

VALMADRERA – Davanti a un numerosissimo pubblico, si è tenuto nella giornata di mercoledì 8 gennaio il sesto incontro della rassegna UNI3 – Università della Terza Età, “Mantenersi in salute“, con ospite Gianpaolo Schiavo.

Dirigente e medico di primo livello presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni di Lecco, Gianpaolo Schiavo è anche operatore medico territoriale che agisce nel primo soccorso del 112 e presta la sua opera di medico nella Squadra di Soccorso Alpino.

Il dottor Schiavo ha iniziato la trattazione impostando l’esposizione come dialogo con il pubblico, definendo prima di tutto cosa si intenda per anzianità e quando una persona, in via ufficiale, si può considerare anziana. Il relatore ha sottolineato l’approccio pregiudiziale che definizioni classiche della vecchiaia hanno e come queste definizioni stiano cambiando, non essendo più necessariamente legate ai concetti di infermità e malattia.

È seguita una spiegazione su età anagrafica, percepita e biologica, e su come l’invecchiamento fisico si sia dimostrato non continuo, bensì “a gradini”, con salti concentrati su età intorno ai 34, 60 e 78 anni. Il relatore ha definito il concetto attuale di salute come completo benessere dell’individuo dal punto di vista fisico, mentale, sociale ed economico, e su come questo sia definito di conseguenza da fattori emotivi, di alimentazione, di consapevolezza del proprio corpo che è un sistema biologico in continuo cambiamento.

Il dottor Schiavo ha spiegato l’importanza di cogliere i pensieri e le relazioni del cuore. Per finire, una bellissima poesia di Pablo Neruda: “Quando i genitori invecchiano”.

A monte dell’incontro l’assessore Rita Bosisio e Fiorenza Pelucchi, presidente del locale Comitato Gemellaggi, hanno presentato la visita guidata programmata dal 2 al 4 maggio a Weissenhorn e Ulm in Germania. Le iscrizioni, con versamento della caparra, saranno aperte nei mercoledì 22 e 29 gennaio, dalle 14 alle 16, presso la Saletta “Antonio Rusconi detto Fortu” del Centro Culturale Fatebenefratelli, mentre il 23 aprile sarà organizzato un incontro sulla presentazione delle località tedesche che si andranno a visitare.

Il successivo incontro UNI3, mercoledì 22 gennaio, vedrà ospite Antonio Rusconi, già sindaco di Valmadrera e attualmente membro della giunta comunale, che parlerà di “Giudizio divino e passione umana” nel canto V dell’Inferno Dantesco.