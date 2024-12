VALMADRERA: UNI3, ORLANDO SORA RACCONTATO DA GIOVANNA ROTONDO

VALMADRERA – Mercoledì 4 dicembre, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, si è svolto il quarto incontro della rassegna UNI3 – Università della Terza Età dedicato alla figura del pittore Orlando Sora e presentato da Giovanna Rotondo.

L’assessore ai servizi sociali Rita Bosisio ha introdotto la relatrice ripercorrendo la sua carriera. Giovanna Rotondo ha compiuto studi linguistici e partecipato a numerosi corsi sulla linguistica e sulla didattica. Ha insegnato all’istituto professionale “Luigi Clerici” di Lecco e lavorato come traduttrice presso la Berlitz School of Languages.

Giovanna Rotondo, instancabile promotrice culturale, di fronte a un numeroso pubblico ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria dell’artista Orlando Sora.

Sora, marchigiano di origine, si trasferì definitivamente a Lecco nel 1931. Inizialmente si concentrò sulla realizzazione di numerosi ritratti – ancora presenti in molte case lecchesi – per sperimentare poi la tecnica dell’affresco, presente per esempio alla chiesa del Caleotto, e dell’acrilico, dipingendo la volta del Teatro Sociale di Lecco.

Giovanna Rotondo, che conosceva Sora personalmente, lo descrive come un uomo riservato e anche timido, affettuoso verso la famiglia e rispettoso delle donne; rappresentava sempre la figura femminile con delicatezza.

La relatrice ha evidenziato anche la figura di Sora musicista, che amava e suonava la chitarra classica; si esibì come chitarrista per la Gioventù Musicale e strinse amicizia con Andrés Segovia.

Il prossimo appuntamento di UNI3 sarà mercoledì 18 dicembre alle 15 con il cuoco Andrea Locatelli, gestore del ristorante “L’Origine – Bellavista” a Parè di Valmadrera, che presenterà le ricette di un menù natalizio.