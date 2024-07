VALMADRERA: VA IN SCENA IL DOCUSPETTACOLO “SONNO” CON NICOLA BIZZARRI

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, nell’ambito della Piccola Rassegna organizzata da Stendhart Teatro, presenta lo spettacolo “Sonno. Paure e Deliri notturni – Docuspettacolo ironico sui misteri del sonno” di e con Nicola Bizzarri.

Ogni notte, ognuno di noi, chiude gli occhi, dimentica completamente ciò che lo circonda e inizia a viaggiare verso un mondo di fantasia, pieno d’incontri amorosi, sesso, avventure spericolate, mostri, incidenti e colpi di scena… e poi… purtroppo suona la sveglia… ma cosa è successo?

Nic si sveglia in piena notte, o almeno pensa di essere sveglio, gli occhi sono aperti, la mente è quasi lucida, ma il corpo è completamente paralizzato, Nic sta vivendo un’esperienza sconvolgente, sta avendo una paralisi del sonno! Nel complicato tentativo di spiegare cosa gli succeda, Nic conoscerà sonnambuli, persone che cucinano durante il sonno, altre che fanno sesso, altre ancora che uccidono, persone che non riescono a dormire e altre che hanno provato a non dormire per giorni, infine incontrerà scienziati che hanno studiato il sonno e i suoi segreti.