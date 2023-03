VALMADRERA – Questa sera, venerdì 24 marzo, alle 21 i fedeli lecchesi e valmadreresi, in occasione della Giornata nazionale di preghiera e digiuno per i Martiri Missionari, sono invitati alla celebrazione ispirata al sacrificio di suor Luisa Dell’Orto originaria di Valmadrera presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini in Sant’Antonio Abate. Suor Luisa Dell’Orto, la Piccola Sorella del Vangelo, è stata assassinata ad Haiti lo scorso 24 giugno, la sua figura sarà al centro della veglia diocesana per la 31ª Giornata dei Missionari Martiri che si intitolerà Sulle Orme di suor Luisa Dell’Orto.