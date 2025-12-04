VALMALENCO: CADE UN ELICOTTERO, CINQUE PERSONE COINVOLTE

LANZADA – Questa mattina, poco dopo le 8, un elicottero con cinque persone a bordo è caduto nella zona di Le Prese, nel territorio comunale di Lanzada, Valmalenco. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre, tra cui i Vigili del Fuoco di Sondrio e i volontari di Chiesa.

Secondo le prime notizie raccolte, il pilota e i quattro passeggeri sarebbero sopravvissuti, anche se restano in attesa conferme ufficiali. La zona dell’incidente è particolarmente difficile da raggiungere, per questo sono stati inviati l’elicottero di Areu, due ambulanze, un’automedica e il team del Soccorso Alpino della Valmalenco. L’intervento è reso complicato dalla conformazione accidentata del terreno.

L’elicottero coinvolto sarebbe di una compagnia austriaca, con al comando il pilota valtellinese Maurizio Folini, noto per le sue imprese oltre i confini, tra cui missioni in Nepal.

Il velivolo era impegnato in una ricognizione aerea per monitorare la frana caduta l’11 novembre in Valmalenco, che ha provocato ingenti danni alla strada comunale Tornadri Franscia, attualmente in fase di riparazione. La frana aveva anche causato la caduta di un grosso masso su un campo da calcio, fortunatamente sgombro al momento.

Alcune testimonianze indicano che l’elicottero abbia urtato una roccia durante il volo prima di precipitare, causando così l’incidente.