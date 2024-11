VALSASSINA, OK AL “NUOVO” PATTO TERRITORIALE DELL’ALTOPIANO

BARZIO – L’assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera di martedì si è espressa con voti unanimi sui sei punti all’ordine del giorno, compreso il famoso “Patto territoriale per lo sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei Piani di Bobbio-Valtorta e dei Piani di Artavaggio“.

Era atteso su questo argomento il pronunciamento in aula di Barzio, che ha dato il via libera dopo le lunghe polemiche sul tema, in particolare per una prima stesura fortemente “impattante” sull’ambiente …

