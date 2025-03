VALSASSINA, IL PROPRIETARIO DI UN PONY A PROCESSO PER MALTRATTAMENTO

CREMENO – Un valsassinese, proprietario di un pony, è a processo per presunto maltrattamento di animali. I fatti risalgono al 20 agosto 2023, un giorno di caldo torrido, a Cremeno: alcune persone che passeggiavano vicino al recinto dove era custodito il pony hanno notato l’equino agonizzante. Il proprietario era in vacanza e – secondo l’accusa – l’avrebbe abbandonato per alcuni giorni. Così i passanti, dopo non aver avuto risposta dal proprietario, chiamarono il veterinario di Ats che prestò soccorso e oggi in aula, davanti al giudice Maria Chiara Arrighi, ha raccontato quanto accaduto.

Si trattava di un cavallo anziano, ha raccontato il veterinario incalzato dalle domande del PM Mattia Mascaro.

“Abbiamo somministrato – ha proseguito il veterinario – una terapia di reidratazione e antinfiammatori, per poi trasportarlo in un’azienda agricola vicina, in un ambiente più confortevole”. La cura sembrava aver fatto i suoi effetti, ma il giorno dopo il pony morì.

Ora, con l’accusa di maltrattamenti, è a giudizio un valsassinese, che sarà sentito nella prossima udienza, fissata a inizio aprile.

RedGiu