VALSECCHI ASSESSORE, FATTORE LECCO: “GARANTITE CONTINUITÀ E COMPETENZA”

LECCO – Il presidente di Fattore Lecco Giacomo Galli e il capogruppo Saulo Sangalli sono intervenuti per esprimere soddisfazione per la nomina ad assessore di Stefania Valsecchi, già consigliera della lista civica e persona apprezzata per il suo impegno personale e professionale. Una scelta che ristabilisce la completezza della Giunta comunale, garantendo la continuità nella gestione delle deleghe per gli ultimi mesi di mandato.

“Siamo lieti che il sindaco Mauro Gattinoni abbia voluto scegliere Stefania Valsecchi quale nuovo Assessore a Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili – hanno detto i due rappresentanti della civica che sostiene il sindaco – La sua nomina è più di un atto formale e porterà un valore aggiunto all’amministrazione della città. Valsecchi, infatti, rappresenta al meglio quella parte di Lecco radicata nei rioni, attiva nel volontariato e appassionata della crescita delle nuove generazioni: quegli stessi valori che all’interno di Fattore Lecco ha potuto esprimere e rappresentare, con anima civica e spirito di servizio”.

“Le esperienze professionali e personali dell’assessore Valsecchi saranno garanzia di reale interesse ai più piccoli e alle famiglie, con attenzione alle giovani generazioni e ai numerosi servizi che la città mette in campo per sostenere i lecchesi in tutte le fasi della loro vita – si legge nella nota di Fattore Lecco – Inoltre, in questi anni come consigliera e presidente di Commissione ha potuto conoscere e osservare da vicino le numerose iniziative messe in campo per l’infanzia, le famiglie e i giovani, rendendo il suo il profilo ideale per dare continuità all’ottimo lavoro iniziato da Alessandra Durante, il quale ha portato Lecco a distinguersi in Italia per la qualità della vita dei bambini”.

“Stefania Valsecchi incarna al meglio i valori e le priorità che come Fattore Lecco sosteniamo da anni. Siamo orgogliosi che ora possa esprimerli anche all’interno della giunta comunale – concludono Galli e Sangalli – Per questo vogliamo ringraziare per la disponibilità lei e anche Armando Giorgio Turrisi che la sostituirà in consiglio, rimanendo nel solco degli stessi principi di servizio alla città e rappresentanza del mondo educativo”.