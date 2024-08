VALSECCHI: “INIZIA LA LEGA PRO E I TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI NON POSSONO ASSISTERE ALLE GARE”

Il campionato di Lega Pro inizia il 25 agosto. Vogliamo darci una mossa per consentire ai tifosi diversamente abili di poter assistere alle partite in maniera dignitosa?

Dopo il teatrino dell’amministrazione sulla bocciatura degli emendamenti che avevamo presentato come minoranza consiliare per utilizzare l’avanzo di bilancio e la successiva approvazione almeno dei lavori per la nuova piattaforma di osservazione delle partite per i tifosi diversamente abili con una copertura di spesa di euro centomila, tutto tace!

Il campionato inizia e i tifosi che si aspettavano una soluzione idonea dovranno ancora aspettare. Possibile che in quattro mesi non siano riusciti a muovere una foglia, tranne che fare comunicati stampa a getto continuo?

Se quei soldi fossero stati dati alla società Calcio Lecco sono certo che la piattaforma e i servizi ausiliari per i tifosi sarebbero già stati realizzati, a oggi invece non c’è alcuna certezza. Non un bando di gara, non una aggiudicazione diretta, niente di niente. Non è giusto, non è corretto.

In settimana ho ricevuto alcune segnalazioni dai tifosi che vivono su una sedia a rotelle la loro esistenza, e vi assicuro che il senso di impotenza è imbarazzante.

Allora chiedo al sindaco e all’assessore competente di muoversi con atti concreti immediatamente, viceversa con l’avvio del campionato promuoveremo una iniziativa volta ad assicurare, in tempi certi, la realizzazione di quanto previsto dalla delibera comunale in bilancio.

Cordialità

Corrado Valsecchi – Capogruppo consiliare di Appello per Lecco