“VALUT-AZIONE”: LA RICERCA SUL SMI BROLETTO, CONTRO LE DIPENDENZE

LECCO – All’Officina Badoni di Lecco la presentazione della ricerca Valut-Azione, uno studio che offre una prospettiva inedita sull’efficacia dei servizi dedicati alle dipendenze, con un focus particolare sull’esperienza del Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) Broletto.

La ricerca, frutto del lavoro di analisi dei ricercatori CNR Claudia Luppi, Silvia Biagioni, Simone Sacco e Sabrina Molinaro, ha analizzato un decennio di dati per comprendere meglio le dinamiche dei percorsi di cura e riabilitazione. Il cuore dello studio risiede nell’analisi approfondita dell’attività dello SMI Broletto.

Il Servizio Multidisciplinare Integrato è un servizio ambulatoriale accreditato che si occupa di prevenzione, trattamento e riabilitazione per persone con problemi di dipendenza e per le loro famiglie. In Lombardia, infatti, è possibile per il privato sociale accreditare i servizi territoriali per le dipendenze, strutture equiparate ai SerD.

I risultati di Valut-Azione confermano l’importanza di un approccio multidisciplinare e integrato nel trattamento delle dipendenze. Lo SMI Broletto, situato in città, vicino alla stazione ferroviaria, offre un ambiente accogliente e non stigmatizzante, dove in totale privacy ci si può confrontare con problematiche legate al consumo e all’abuso di sostanze. L’accesso al servizio è spontaneo e non richiede impegnativa, garantendo tempi rapidi per un primo ascolto.

Un elemento chiave emerso dalla ricerca è il valore della relazione umana nel percorso di cura. I colloqui di assistenza e il supporto telefonico si sono rivelati fattori determinanti per il successo dei trattamenti, aumentando la permanenza degli utenti nel programma riabilitativo. Questo sottolinea l’importanza di creare uno spazio di fiducia e di ascolto empatico, dove le persone si sentono comprese e supportate.

La ricerca evidenzia anche il ruolo della famiglia nel percorso di recupero. Lo SMI Broletto riconosce il ruolo dei familiari come risorsa e offre interventi specifici per aiutarli a comprendere e gestire le problematiche legate alla dipendenza.

“La ricerca Valut-Azione ci fornisce importanti indicazioni per migliorare ulteriormente la qualità dei nostri servizi e per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone che si rivolgono a noi”, ha dichiarato Giorgia Albani, direttore dello SMI Broletto.

Elisa Locatelli, presidente della Cooperativa Famiglia Nuova, ha aggiunto: “Questo studio rappresenta un esempio virtuoso di come la ricerca possa supportare il miglioramento continuo dei servizi socio-sanitari, per offrire risposte concrete alle persone con problemi di dipendenza e alle loro famiglie”.

Lo SMI Broletto si distingue per la sua capacità di offrire un servizio personalizzato e attento alle esigenze di ciascun individuo. L’équipe multidisciplinare, composta da diverse figure professionali, lavora in sinergia per definire piani di trattamento individualizzati che tengano conto della complessità diagnostica di ogni paziente.

A questo link è possibile consultare la ricerca completa.

Lo SMI Broletto si trova in corso Matteotti, 5c, 23900 Lecco.

È possibile contattare il servizio al numero 0341 353619 o via email all’indirizzo smibroletto@famnuova.com.