VANDALI ALLA EX MATERNA DI SALA DI CALOLZIO, CONDANNA DAL COMUNE

CALOLZIOCORTE – Non c’è pace per gli istituti calolziesi: l’attività dei vandali, che recentemente hanno colpito l’attuale scuola primaria di Sala, ha interessato anche l’ex scuola dell’infanzia, attualmente chiusa per inagibilità. L’amministrazione comunale ha espresso la propria insoddisfazione, bollando questi episodi come “azioni di inciviltà” che proseguono nonostante l’azione di contrasto.

I residenti hanno segnalato l’ultima di una serie di incursioni all’amministrazione e all’assessore Cristina Valsecchi, che, entrata nell’edificio per un sopralluogo, ha potuto assistere a uno scenario desolante: l’attrezzatura scolastica, lasciata nell’edificio, è stata distrutta nel tempo dagli occupanti, che hanno riempito il pavimento di rifiuti e sporcizia.

Valsecchi, a cui è stato riferito che gli intrusi abituali sarebbero “ragazzi che, scavalcando, riescono ad entrare nell’edificio”, ha organizzato il blocco degli ingressi e ha chiesto ai residenti della zona di vigilare ed avvisare le autorità in caso di movimenti sospetti.

Michele Carenini