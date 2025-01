VANDALISMI AL PARCO DI BELLEDO, CODACONS DIFFIDA IL COMUNE

LECCO – Ennesimo caso di vandalismo a Lecco. L’ultimo in ordine cronologico è accaduto nel parco di via Monsignor Polvara a Belledo. Complice un ingresso transennato solo a metà per via dei lavori di riqualificazione, alcuni vandali si sono introdotti nell’area verde ed hanno rovesciato tavoli e lasciato rifiuti.

Peraltro l’area verde è divenuta luogo abituale di consumo di sostanze stupefacenti, sottraendo spazio destinato ai bambini che giocano.

Queste persone, inoltre, sarebbero solite abbandonare rifiuti di vario genere, come bottiglie e cartacce, dimostrando una preoccupante mancanza di senso civico.

“Non è pensabile assistere inermi ad atti vandalici” – commenta il presidente dell’Associazione Codacons, Marco Maria Donzelli – “negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un escalation di situazioni di degrado che richiedono un intervento urgente e massivo, che prevenga tali fenomeni. Certamente le segnalazioni dei cittadini possono aiutare a contrastare il fenomeno, ma non bisogna scaricare su questi ultimi il dovere di sorveglianza che compete all’autorità”.

Alla luce di ciò Codacons diffida il Comune di Lecco ed al Prefetto di Lecco al fine di incrementare i controlli e se necessario servirsi di telecamere.

“È necessario ripulire il parco Belledo dai rifiuti e ridare ai cittadini l’utilizzo dell’area verde garantendo il diritto di godere dei beni pubblici alla cittadinanza”, conclude l’ente.