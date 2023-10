LECCO – “Premettendo che il generale Vannacci è un uomo di Stato e un servitore della patria lodevole nelle operazioni militari, essendo a maggior ragione un rappresentante delle istituzioni necessita di porre un freno all’espressione delle sue idee“. Con queste parole Roberto Gagliardi, coordinatore provinciale di Forza Italia, prende le distanze dalla presenza del generale Vannacci nel lecchese.

“Siamo tutti liberi – prosegue il forzista – come dice la Costituzione, di esprimere le nostre opinioni, ma nel limite della convivenza civile, senza andare a indulgere in concetti di discriminazione razziale, che sono pericolosamente presenti nel libro. Noi come Forza Italia, partito liberale, moderato, garantista e riformista, ci dissociamo da tutto ciò e critichiamo la scelta della Fondazione del Monastero del Lavello per l’evento, poiché il suo codice etico è ben chiaro riguardo a ciò che si può proporre”.

Integrità e imparzialità:

La Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello” pratica comportamenti improntati all’integrità morale, alla trasparenza e ai valori di onestà, al rispetto della persona e delle regole proprie della democrazia.

La Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello” censura qualsiasi forma di discriminazione basata sulle opinioni politiche sugli orientamenti sessuali, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sull’età, sullo stato di salute, sulla appartenenza ad associazioni sindacali.

La Fondazione “Monastero di Santa Maria del Lavello” considera l’identità sociale di ogni individuo come una risorsa per progredire nel rafforzamento e sviluppo della propria e altrui identità socio-culturale. E con tale convincimento pone particolare attenzione all’organizzazione dei contesti, adottando forme di relazione interpersonale di comunicazione improntate al principio dell’inclusione.

“È evidente – conclude Gagliardi – che questo libro tratta temi razzisti e in generale discriminatori, evidenziati in determinate frasi virgolettate: Forza Italia, come partito politico, si dissocia da queste posizioni e si dissocia dal fatto che venga presentato nella Fondazione di Santa Maria del Lavello, luogo distante dallo spirito dell’iniziativa”.

M.C.