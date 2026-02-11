VARENNA. ACCORDO: DALL’11 FEBBRAIO I BUS SOSTITUTIVI DI TRENORD FERMANO IN PAESE

MILANO – Da mercoledì 11 febbraio i bus sostitutivi del servizio ferroviario in direzione Sud fermeranno anche a Varenna: Trenord, in coordinamento con il sindaco Mauro Manzoni, ha individuato una soluzione condivisa per agevolare gli spostamenti fra i comuni di Bellano, Varenna, Fiumelatte e Lierna.

In particolare, dall’11 febbraio sarà attivato un servizio bus di rinforzo da Bellano a Lierna, con fermate a Varenna e Fiumelatte. Il servizio sarà svolto da bus di dimensioni ridotte adeguati alla domanda di passeggeri, che potranno transitare nel centro storico di Varenna …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS