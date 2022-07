VARENNA – Venerdì 22 luglio alle 11 a Villa Monastero di Varenna la presentazione della collezione di dipinti del ’900 che comprende un’interessante serie di opere appartenenti alla Provincia di Lecco, esposta per la primvolta nella sala Polvani per essere messa a disposizione del pubblico.

“Con questa iniziativa – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliera provinciale delegata a Cultura, Turismo e Villa Monastero Fiorenza Albani – intendiamo mettere a disposizione dei visitatori opere inedite di artisti noti, che erano collocate negli uffici dell’Amministrazione, per consentire al pubblico di conoscere e apprezzare il ricco patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. L’intento è quello di valorizzare ancora di più Villa Monastero, il suo museo e il giardino botanico, di cui la Provincia di Lecco ha particolare cura, museo che è stato riconosciuto da Regione Lombardia ed entrerà nel Sistema museale nazionale”.

L’iniziativa si pone in linea col percorso di valorizzazione di artisti del secolo scorso che hanno lavorato nel territorio lecchese, intrapreso nel 2020 in seguito alla generosa donazione di quattro ritratti del pittore Orlando Sora (Fano 1903-Lecco 1981), risalenti agli anni Trenta e Cinquanta del ‘900, tuttora esposti nella sala Musica. In tale occasione venne affiancata una sintetica mostra dedicata all’architetto Carlo Wilhelm (Milano 1917-Lecco 2008), con il quale l’artista aveva lavorato a Lecco. Le iniziative vennero proposte durante le Giornate europee del patrimonio per celebrare degnamente queste figure di spicco del mondo lecchese.