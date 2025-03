VARENNA. IL SINDACO: “PERLEDO E TRENORD NON DECIDERANNO CHI TRANSITA DA NOI”

Continuo a leggere con stupore dichiarazioni, proposte e controproposte che non tengono minimamente conto di un dato fondamentale e di una ferma e decisa volontà politica, già ripetutamente espressa nelle sedi competenti: il Comune di Varenna non autorizzerà alcun ingresso dei bus nel centro del paese. Nessuno può decidere, né il Comune di Perledo, né tanto meno Trenord, quali mezzi possono transitare o non transitare in Varenna. Partendo da questo semplice assunto, si potrà successivamente ragionare sull’organizzazione dei migliori servizi sostitutivi per far fronte a questa situazione. Il divieto d’ingresso dei bus, non è un semplice capriccio del sindaco di Varenna, ma l’unico modo per evitare che in centro paese si creino problemi di ordine pubblico, di sicurezza per i pedoni e di traffico ingestibile, che non permetterebbero di vivere una estate minimamente decente …

