COMO – Partiranno lunedì 29 novembre alle 9.30 i lavori per la costruzione della variante della Tremezzina con la chiusura della strada statale 340 “Regina” a Colonno. I lavori proseguiranno 24 ore su 24 fino alle 17 del 29 marzo, quando la strada verrà riaperta a doppio senso di circolazione per agevolare i flussi di traffico, in occasione dell’inizio della stagione turistica.

Grazie al Tavolo di Coordinamento coordinato dalla Prefettura e Provincia di Como che coinvolge i Comuni direttamente ed indirettamente interessati, la Regione Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e Anas per mitigare i disagi dovuti alla chiusura, sono stati individuati tre percorsi alternativi e agevolazioni economiche per la viabilità sostitutiva.