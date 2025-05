VDF: A OGGIONO SOCCORSA UNA PERSONA IN CIMA A UNA GRU ALTA 40 METRI

OGGIONO – Questa mattina, alle 10:15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con 6 automezzi, tra cui APS, autoscala, mezzi SAF, jeep e funzionario, per un’emergenza relativa a una persona che ha raggiunto la cima di una gru alta circa 40 metri.

Sul luogo dell’intervento sono presenti anche i Carabinieri e il personale dell’AREU. Sono in arrivo ulteriori mezzi speciali dei Vigili del Fuoco per supportare le operazioni di soccorso.

L’intervento è attualmente in corso e i Vigili del Fuoco stanno lavorando per garantire la sicurezza della persona coinvolta e risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Si consiglia di evitare la zona dell’intervento per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

RedCro