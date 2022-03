LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco in tarda serata oggi, martedì, a Laorca, a causa di un autoveicolo andato improvvisamente in fiamme per cause ancora da accertare.

Non risultano esserci persone ferite, le conseguenze serie sono invece quelle per la circolazione, bloccata sulla “vecchia” Lecco-Ballabio.

Oltre ai pompieri , sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Aggiornamenti a breve su Lecco News.

RedCro