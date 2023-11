LECCO – Ormai è tutto pronto: sabato 4 novembre prenderà il largo l’edizione numero 49 del Campionato Invernale Interlaghi di vela, Trofeo “Autocogliati Volkswagen”. Sei prove su due giorni nel Golfo di Lecco dopo il maltempo e il lago alto che hanno messo a dura prova gli organizzatori della Società Canottieri Lecco costretti ad un lavoro straordinario per la gestione della darsena scoperta.

Saranno quaranta quest’anno le barche in regata suddivise in sei classi: H22, Fun, J24, Meteor, Orc e RS21. Per quanto riguarda la classe Fun si tratterà anche di una regata a carattere nazionale. Tra i velisti a dare lustro a questo 49° Campionato Invernale Interlaghi ci saranno: l’esperto e titolato Flavio Favini sul Meteor “Gullisara” del timoniere Enrico Negri; Roberto Spata sull’H22 “Alta Tensione” di Alessandro De Felice vincitore dell’edizione 2022 dell’Interlaghi; Stefano Lillia sul Fun “Furfante” timonato da “Ciccio” Canali e la giovanissima Camilla Michelini (Lni Mandello), 16 anni, campionessa europea juniores della classe 420, al timone dell’RS21 “Camilla”.

Primo start sabato in mattinata, in base alle condizioni del vento (il Tivano da Nord) e poi regate a seguire anche nel pomeriggio sfruttando la Breva (vento da Sud). In serata la cena dei regatanti in Canottieri. La domenica si tornerà in acqua, di prima mattina, per le ultime prove. A seguire, alle 14:30, le premiazioni.

Oltre al Trofeo “Autocogliati Volkswagen” al vincitore assoluto, verrà assegnato anche un premio speciale per il timoniere più giovane che concluderà le regate, messo in palio dal Panathlon Club Lecco. Il 49° Campionato Invernale Interlaghi rientra nel calendario della Federazione Italiana Vela ed è organizzato grazie al contributo del Comune di Lecco e della Camera di Commercio di Como e Lecco.