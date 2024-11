VELA: SUCCESSO A LECCO PER LA PARA SAILING CUP – TROFEO ANMIG

LECCO – Hanno regatato con la Breva (vento da Sud) e il Tivano (vento da Nord) i partecipanti alla Para Sailing Cup – Trofeo Anmig organizzata a Lecco dalla Società Canottieri Lecco, su due giorni, in occasione del 50° Campionato Invernale Interlaghi di vela. In acqua, nel Golfo di Lecco, le imbarcazioni della categoria 2.4 m. R e Hansa 303 che si sono date battaglia in due giornate baciate dal sole per una vera e propria festa della vela.

Per la cronaca il successo, nei 2.4 m. R, è andato al brianzolo di Merate Stefano Savelli (Lni Mandello del Lario) che ha centrato un poker di vittorie. Nella classe Hansa 303 vittoria per la coppia torinese composta da Antonella Rizzuto e Daniele Gualchi (Lega Navale Italiana Arona), mentre nel singolo si è imposto il bergamasco di Zanica Federico Vitali (Av Alto Sebino). Per loro l’ambito Trofeo “Anmig Lecco” messo in palo dall’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra di Lecco presieduta da Mauro Bonfanti.

Ma ecco il dettaglio con le classifiche. Classifica 2.4 m.R (con scarto risultato peggiore): 1. Stefano Savelli (Lni Mandello del Lario – 1/1/1/1 i piazzamenti); 2. Paolo Longhi (Lni Mandello – 2/2/3/2); 3. Nicola Prandoni (Lni Milano – 6/5/2/3); 4. Michele Lattuada (Lni Mandello Lario – 3/3/4/5); 5. Aldo Ceriotti (Unione Velica Maccagno – 4/6/5/7); 6. Simonetta Martini (Lni Mandello Lario – 7/4/6/6); 7. Fausto Riccardo Binda (Lni Milano – 5/8/8/4); 8. Luca Fabi (Società Canottieri Lecco – 8/7/7/8).

Classifica Hansa 303 (doppio): 1. Antonella Rizzuto/Daniele Gualchi (Lni Arona – 2/1/1); 2. Elena Delzanno/Battistino Coggiola (Lni Meina – 1/2/3); 3. Danilo Destro/Daniela Meoli (Cv Orta – 5/5/4); 4. Luca Marioni/Giuseppe Garibaldi Bitonte (Cv Tivano Valmadrera – 4/4/Dnc).

Singolo: 1. Federico Vitali (Asv Alto Sebino).

Ora tutto si sposta nel prossimo weekend, quello del 9/10 novembre, dove sarà la volta del 50° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Neomarine, sempre nel Golfo di Lecco, con cinquanta iscritti nelle classi Fun, H22, J24, Meteor, Orc ed Rs21. In tutto verranno disputate sei prove sfruttando il Tivano (vento da Nord) la mattina con barche in acqua alle 8:30 e la Breva (vento da Sud) il pomeriggio.