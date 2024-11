VELA. TRIS PER IL MELGES 24 “CORAZON” NEL 50° INVERNALE INTERLAGHI, LOTTA ANCORA APERTA

LECCO – Un vento teso da Nord ad oltre sette nodi, il Tivano, ha caratterizzato a Lecco la prima giornata di regate del 50° Campionato Invernale Interlaghi di vela – Trofeo Neomarine organizzato, a calendario Fiv nel Golfo, con la regia della Canottieri Lecco.

Uno spettacolo per i numerosi lecchesi e turisti che hanno potuto assistere direttamente dal Lungolago alle sfide messe in campo dalle 53 barche iscritte suddivise in sei classi: Fun, H22, J24, Meteor, Orc ed RS21. Spettacolo anche di colori con gli spinnaker e i gennaker a regalare un colpo d’occhio magnifico.

Tre prove molto tirate e combattute che hanno però già messo in luce i pretendenti alla vittoria sia di classe che generale. Soprattutto nella Classe Orc, il Melges 24 “Corazon” del piemontese Guido Molinari (Lni Meina No), di Castelletto Sopra Ticino (foto a sinistra), già vincitore assoluto dell’Interlaghi 2023, ha messo le cose in chiaro calando il tris di vittorie davanti al lecchese Richard Martini (Lni Mandello Lario) con il Platu 25 “Kong Bambino Viziato”, tre volte secondo.

Nelle altre classi, curiosamente, al vertice ci sono team che hanno conquistato due vittorie parziali. A cominciare dai Fun dove “Dulcis in Fundo Plus”, la barca dell’armatore Marco Redaelli, è stata portata egregiamente in regata da Riccardo Gnocchi (Cv Cernobbio). Testa della classifica parziale anche per l’H22 “Racing Accademy” di Zeno Privileggio (Aval Gravedona), il J24 “Bruschetta Guastafeste” di Sonia Ciceri (Lni Mandello) con al timone Pierluigi Puthod, il Meteor “Prodige II” di Massimo Siddivò timonato da Raffaele Maglio (Cv Bellano) e l’RS21 Spring Sailing Team di Alessandro Molla (Av Alto Verbano Luino Va).

La giornata d’apertura del 50° Campionato Invernale Interlaghi è poi proseguita con la parte non propriamente agonistica e cioè con la tradizionale “caldarrostata” con collaborazione del Gruppo Ana “Monte Resegone” di Lecco-Belledo. A seguire, in serata, la cena di benvenuto ai regatanti nella tensostruttura ospitality della Canottieri Lecco

Ma ecco il podio delle prime tre prove dell’Interlaghi suddiviso per classi.

Classe Fun: 1. Dulcis in Fundo Plus (Antonio Lambertini – Aval Gravedona Co – 2/1/1 i piazzamenti); 2. Maria Adele (Maria Eugenio Bischi – Aval Gravedona Co – 3/2/2); 3. Funtarei (Riccardo Gnocchi – Cv Cernobbio Co – 4/4/4).

Classe H22: 1. H22 Racing Accademy – Zeno Privileggio – Aval Gravedona Co – 3/1/1); 2. Alta Tensione (Alessandro De Felice – Cv Bellano – 1/3/4); 3. Sestelemento (Francesco De Bernardi – Cv Orta No – 4/2/2).

Classe J24: 1. Bruschetta Guastafeste (Sonia Ciceri – Lni Mandello Lario – 1/1/2); 2. Cucuja (Ubaldo Ranzi – Cv Sarnico Bg – 5/3/1); 3. Dejavù (Ruggero Spreafico – Cv Tivano Valmadrera Lc – 2/2/6).

Classe Meteor: 1. Prodige II (Massimo Siddivò – Orza Minore Mb – 1/1/7); 2. Pekoranera (Davide Sampiero – Cv Erix Lerici Sp – 3/3/3); 3. Basilico (Matteo Sampiero – Cv Erix Lerici Sp – 5/5/2).

Classe Orc: 1. Corazon (Guido Molinari, Melges 24 – GdvLni Meina No – 1/1/1); 2. Kong Bambino Viziato (Richard Martini, Platu 25 – Lni Mandello Lc – 2/2/2); 3. Neghene (Andrea Amodeo, Melges 24 – Cus Milano Vela – 3/3/3).

Classe RS21: 1. Spring Sailing Team (Alessandro Molla – Av Alto Verbano Luino Va – 1/1/2); 2. Rosa (Massimiliano Antoniazzi – Yc Adriatico Ts – 5/2/1); 3. Nerea (Giuseppe Manzo – Cv Bellano – 2/3/3).

Appuntamento ora domenica 10 novembre alle 8 per le ultime tre prove del programma.