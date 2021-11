Vendesi Esino. 50mila euro al paese? Eolo “non trova il contratto”

ESINO LARIO – La commedia di “AAA Vendesi Esino Lario” avviata nell’aprile 2019, con testimonial d’eccezione il sindaco Pensa, conosce un nuovo sviluppo: Eolo, per la prima volta, ammette di non trovare il contratto col quale si erano promessi 50mila euro.

Il colosso delle telecomunicazioni Eolo, per mezzo dell’Ufficio Reclami, risponde che non trova il contratto a cui si fa riferimento nel Reclamo, cioè in cui si promettevano 50mila euro a Esino.