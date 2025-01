BELLANO – Fiocco rosa a Vendrogno, dove, in circostanze più uniche che rare, è nata Angelina. La piccola infatti ha ricevuto il suo benvenuto dal mondo in un viottolo di Comasira, in anticipo rispetto al termine della gravidanza e senza neanche lasciare il tempo a mamma e papà di raggiungere l’auto per dirigersi all’ospedale…