VENERDÌ 13 STOP AL GENOCIDIO IN PIAZZA CERMENATI PER LA PALESTINA

LECCO – La mobilitazione del Coordinamento lecchese “Stop al Genocidio” non si arresta. Dopo le manifestazioni e gli eventi organizzati per denunciare le operazioni militari israeliane e la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, il gruppo torna a far sentire la propria voce con un nuovo presidio previsto per venerdì 13 settembre, a partire dalle 14:30, in piazza Cermenati a Lecco.

“Il 13 settembre – dichiara il coordinamento – saremo in piazza per esprimere il nostro sostegno incondizionato alla resistenza palestinese e ai movimenti di liberazione dal regime coloniale sionista.

Saremo in piazza per condannare a gran voce il genocidio, la pulizia etnica, il silenzio dei governi europei e la complicità italiana (e lecchese).

Saremo in piazza contro ogni logica suprematista e coloniale e contro il riarmo e la macchina della guerra.

Non ci fermeremo finché la Palestina non sarà libera. Dal fiume al mare”.