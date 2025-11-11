VENERDÌ 14 UNA SERATA ALLA SCOPERTA DEL DIABETE CON AVIS CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Nuovo appuntamento con la Serata Salute Gianluigi Frigerio organizzata da Avis Calolziocorte, in collaborazione con l’Associazione lecchese per l’aiuto ai giovani con diabete – AGD Lecco, che si terrà venerdì 14 novembre alle 20:45, presso il Salone dell’Oratorio San Michele di Foppenico (Piazza G. Verdi, Calolziocorte).
La serata avrà come argomento “Diabete: lo conosci davvero?“. Relatore la dottoressa Claudia Addis, pediatra e referente di diabetologia pediatrica presso l’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco.
L’evento si tiene in occasione della Giornata Mondiale del Diabete e rientra nel calendario della “Settimana Lecchese per il Diabete“, promossa dall’AGD Lecco, dall’8 al 16 novembre.
Le serate del percorso salute organizzate dall’Avis di Calolziocorte compiono 10 anni: la prima serata risale infatti al novembre 2015, con il dottor Orazio Valsecchi. I temi trattati sono stati molti, spaziando dalla cardiologia all’alimentazione, dal tumore al seno all’osteoporosi, dalla cefalea ai vaccini, dagli incidenti stradali agli antibiotici.