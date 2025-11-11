VENERDÌ 21 APERITIVO LETTERARIO A OLGINATE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

OLGINATE – In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Biblioteca Comunale di Olginate “Prof. Giancarlo Bollani” propone un momento di riflessione e cultura attraverso un Aperitivo Letterario.

L’appuntamento è previsto per venerdì 21 novembre alle 18 presso la Biblioteca Comunale, in via Prof. Mario Redaelli 16. Durante l’incontro, l’autrice Lidia Laudani presenterà il suo libro “Un’altra vita. Sono Beatrice Pascal e questo è solo l’inizio”, un racconto intenso e coinvolgente che affronta tematiche di rinascita e autodeterminazione femminile.

L’evento è a ingresso libero.

Per informazioni scrivere alla mail

biblioteca@comune.olginate.lc.it o contattare lo 0341/681222.