VENERDÌ 29 “TROPPO BUONI 2” RIAPRE LA STAGIONE DEL CINEMA PALLADIUM

LECCO – Con il 29 agosto, con la proiezione di “Troppo Cattivi 2” , i volontari del Palladium danno il via alla stagione cinematografica 2025/2026.

Dopo aver archiviato la stagione 2024/2025 (52 i titoli proposti, oltre 17.000 le presenze registrate) la sala della comunità del rione di Castello ne affronta una nuova con la proiezione di un film di animazione della Dreamworks che è il sequel del film del 2022, basato sui libri dello scrittore australiano Blabey, confermando la sua attenzione per il pubblico di giovanissimi e famiglie.

Questa volta la scombinata band composta da Wolf, Shark, Piranha, Tarantula e Snake vorrebbe far dimenticare il suo passato banditesco per acquisire il nome di Troppo Buoni.

Ma non è così semplice, anche se in loro soccorso interverranno la Governatrice Diane e la Commissaria.

Il 25 settembre al via anche la rassegna “I giovedì del Palladium“, giunta al suo undicesimo anno e al film numero 211.

Il primo titolo sarà il film italiano “Come fratelli“, una delicata storia capace di far sorridere e commuovere, terzo film del veneto Antonio Padovan con protagonisti Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon.

Come di consueto variegata la scelta di generi proposta che vanno dalla commedia al thriller, dal drammatico allo storico.

Per conoscere gli altri titoli e per acquistare on line gli abbonamenti (40 euro per 10 film) occorre attendere e seguire il tutto dal sito del cinema: www.cinemapalladium.com