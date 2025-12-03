VENERDÌ 5 E SABATO 6 DICEMBRE LECCO FESTEGGIA IL PATRONO SAN NICOLÒ

LECCO – Venerdì 5 e sabato 6 dicembre la parrocchia san Nicolò di Lecco vive la festa del patrono cui è dedicata.

“La tradizione si ripete e si rinnova – commenta mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco – Soprattutto si rinnova il senso di appartenenza alla comunità e il desiderio di unità. Sentiamo l’esigenza di coltivare legami e approfondire relazioni. Cerchiamo “ragioni” profonde. San Nicolò ci richiama ad una fede autentica e alla cura dei più piccoli e dei più poveri o fragili. Una comunità, perché sia tale, non può lasciare indietro nessuno. Questa festa, una volta di più, ci spinge a combattere ogni solitudine e a trovare ciò che ci ridà l’entusiasmo di camminare insieme e di creare nuovi progetti”.

Venerdì 5 dicembre alle 21, la basilica di san Nicolò ospita un concerto del Coro Nives di Premana, diretto dal Maestro Francesco Bussani, una serata speciale alla vigilia della solennità di san Nicolò in cui verranno eseguiti canti popolari e religiosi.

Il concerto rientra all’interno del progetto “Territorio e Patrimonio, alla riscoperta della cultura locale” realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura e promosso da un partenariato composto da Cooperativa Sociale Eliante ONLUS, Associazione Culturale Luce Nascosta di Civate, Associazione Culturale Madonna del Rosario, Associazione LaorcaLab, Associazione Insieme per Sant’Egidio, Associazione Officina Gerenzone e Associazione Frasi Lunari.

Sabato 6 dicembre alle 17, in basilica di san Nicolò, si tiene la messa solenne concelebrata con i sacerdoti nativi o che hanno prestato servizio nella parrocchia di san Nicolò. Sono presenti i rappresentanti delle istituzioni civili e militari di Lecco.

Al termine benedizione con la reliquia di San Nicolò e distribuzione delle “mele” di San Nicolò.

Da sabato 6 dicembre è aperta al pubblico la VII edizione di Capolavoro per Lecco, presso il Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre, dal titolo “Lessico famigliare. La bottega dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia”. È possibile trovare orari e informazioni sul sito www.capolavoroperlecco.it.