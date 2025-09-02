VENERDÌ MATTINA CHIUSO IL PONTE CANTÙ TRA OLGINATE E CALOLZIO

LECCO – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura totale al transito del ponte Cesare Cantù, sulla strada provinciale 74 Olginate-Calolziocorte, nel tratto compreso tra il Km 0+860 (rotatoria, esclusa, tra Via Lavello e Via Libero Grassi in Comune di Olginate, Loc. Capiate) ed il Km 1+735 (rotatoria, esclusa, all’intersezione con ex SP639 in Comune di Calolziocorte, Loc. Sala).

Il provvedimento, che sarà valido dalle 9.30 alle 12.30 di venerdì 5 settembre, si è reso necessario per permettere l’esecuzione di analisi periodiche del ponte Cesare Cantù tra Olginate e Calolziocorte.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.

RedViab