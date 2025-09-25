VENERDÌ POMERIGGIO A PADERNO I FUNERALI DI GIORGIA E MILENA

PADERNO D’ADDA – Si svolgeranno venerdì 26 settembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Paderno d’Adda, i funerali di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due giovani di 21 anni investite mortalmente sabato sera a Brivio, mentre si recavano a piedi alla festa del paese insieme all’amica Chiara Consonni.

La magistratura ha autorizzato le esequie, che saranno celebrate con una cerimonia congiunta, segno del profondo legame che univa le due amiche.

Il dolore per la loro scomparsa ha toccato l’intera comunità, che martedì sera si è raccolta in preghiera in una sentita veglia funebre, esprimendo tutto lo smarrimento per una tragedia che ha lasciato un vuoto immenso nel paese.

