VENT MOTO: GIACOMO LEONE È IL NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE

INTROBIO – Vent Moto, storica azienda introbiese fondata nel 1983 come HM e rinata nel 2017, ha annunciato l’ultima novità all’interno della società: Giacomo Stefano Leone è stato nominato direttore commerciale.

Con una consolidata esperienza di oltre 25 anni nel settore motociclistico e automotive, Leone avrà il compito di guidare la strategia commerciale globale del marchio, rafforzando la rete vendita e la presenza internazionale dell’azienda.

Ingegnere meccanico laureato al Politecnico di Milano, Leone ha maturato un percorso professionale in realtà di primo piano come FCA, Piaggio, Rizoma ed Energica Motor Company …

