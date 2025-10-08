VENTENNE SENZA FISSA DIMORA FERMATO DOPO DISTURBI ALL’ISOLAGO

LECCO – Un giovane romeno di 20 anni è stato arrestato all’Isolago, centro commerciale di Lecco, dopo aver creato disturbo tra le vetrine e attirato l’attenzione dei cittadini.

L’uomo, probabilmente alterato dall’alcol, ha tentato la fuga quando sono arrivati i carabinieri, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Durante l’intervento ha opposto resistenza, ferendo lievemente un militare.

Portato in tribunale a Lecco per l’udienza di convalida, è risultato senza fissa dimora, con precedenti per furti a Lecco e un obbligo di firma disposto dal tribunale di Bergamo, che non ha rispettato. Di conseguenza, è stato disposto il suo trasferimento in carcere in attesa del processo per direttissima.