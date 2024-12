BARZIO – Vento forte in quota, restano chiusi gli impianti e la funivia della Bobbio Ski Area. La decisione di questo lunedì di antivigilia replica quella di venerdì scorso, ed è necessaria per la sicurezza degli sportivi e degli appassionati. Nel frattempo, nel pomeriggio di domenica, si è posata sui Piani di Bobbio altra neve, una decina di centimetri. Non resta che attendere la giornata di domani quando, cessato il vento, si potrà tornare a sciare in uno scenario invernale.