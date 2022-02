MILANO – La protezione civile regionale ha diramato l’allerta vento forte – codice arancione, moderato – per gran parte del territorio lombardo, valido per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio.

SINTESI METEOROLOGICA

A partire dalla serata di oggi, domenica 6 febbraio, rapida intensificazione delle correnti settentrionali per l’ingresso di un fronte freddo in rapido transito da Nord verso Sud. Dalle prime ore del mattino di domani, lunedì 7, è previsto un aumento importante della ventilazione anche a carattere di foehn, in estensione dalle zone alpine verso la pianura centro occidentale. Le velocità di raffica sui settori Occidentali anche a quote di pianura saranno di 70-90 Km/h e localmente potranno arrivare a 90-110 km/h.

Si segnalano possibili precipitazioni dalla notte, anche a carattere di breve rovescio su fascia pedemontana nella fase di ingresso del vento forte, e neve prevista sulle Alpi Retiche con accumuli non significativi al di sotto dei 1000 metri di quota. A partire dal pomeriggio graduale attenuazione ed esaurimento dei fenomeni.