VERCURAGO, BANDA ‘VERDI’ IN CONCERTO PER IL SANTUARIO DI SAN GIROLAMO

VERCURAGO – Nell’estate vercuraghese, già ricca di eventi a partire dalla tredicesima edizione di “Oratorio in Festa“, non mancano gli appuntamenti nemmeno a Somasca.

Sabato 15 giugno alle 18:15, infatti, il Premiato corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Corte, diretto dal maestro Andrea Dell’Era, terrà un concerto all’aperto presso La Valletta di Somasca, con il patrocinio del Comune di Vercurago.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’oratorio di Somasca in via San Gerolamo, 22.

L’ingresso è con offerta libera, l’intero ricavato sarà utilizzato per la manutenzione del santuario di San Girolamo Emiliani.