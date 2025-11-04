VERCURAGO: CHIUDE VIA VENEZIA PER LAVORI ALL’ILLUMINAZIONE

VERCURAGO – Il Comune di Vercurago ha disposto la chiusura temporanea di un tratto di via Venezia, comprensivo del sottopasso ferroviario, venerdì 7 novembre dalle 9 alle 16:30. La misura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica, affidati alla ditta Livio Impianti SRL.
Il tratto interessato dalla chiusura va dall’intersezione con via IV Novembre fino all’incrocio con via Lungo Lago A. Moro. La decisione è stata presa dal responsabile del servizio, vice commissario della polizia locale Davide Rovagnati, che con ordinanza n. 35 del 3 novembre ha ufficializzato la regolamentazione della viabilità.
Durante l’intervallo di tempo previsto, sarà vietata la circolazione veicolare nel tratto interessato. La polizia locale assicurerà il rispetto dell’ordinanza, in collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.
Il Comune invita i cittadini a pianificare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica istituita per ridurre disagi e garantire la sicurezza durante i lavori.