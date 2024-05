VERCURAGO: FURTO AL RISTORANTE LA SIRENA, RIVA CHIEDE PIÙ SICUREZZA

VERCURAGO – Non c’è pace per Gioachino Riva, consigliere comunale e proprietario del Ristorante La Sirena: dopo l’aggressione subìta un mese fa per aver rimproverato il parcheggio selvaggio di un corriere, il 72enne ha avuto un’altra brutta sorpresa.

Nella notte di lunedì 27 infatti, il suo locale è stato preso di mira dai ladri, che hanno trafugato i ricavi del ristoratore.

“Ho chiuso il locale ieri sera alle 00:30 – ha spiegato Riva – e sono andato a dormire; sono sceso questa mattina alle 8 e ho trovato una situazione caotica. Sono un po’ giù di morale, ma perlomeno il locale non ha subìto danni particolari; i ladri hanno portato via solo i soldi, buttando all’aria l’area della cassa”.

“Non so come siano riusciti ad entrare, perché nessuna porta è stata forzata e non ci sono segni di scasso. Tutte le porte erano chiuse, tutte le finestre erano chiuse. L’unica porta che hanno segnalato i Carabinieri è stata quella del magazzino, che pian piano si può aprire, come probabilmente hanno fatto”.

“È un anno fortunato – ironizza il ristoratore, ricordando l’episodio del mese scorso – il naso mi fa ancora un po’ male; ora ho fatto partire le denunce e mi affido alla giustizia italiana”.

Il candidato della lista Vercurago Ideale chiede più sicurezza per il comune e anticipa, in caso di vittoria, una maggiore attenzione alla sicurezza, con l’installazione di più telecamere per “far dormire tranquilli i cittadini”.

Vercurago Ideale ha poi diffuso un comunicato in cui esprime il proprio pieno sostegno a Riva.

A nome della lista “Vercurago Ideale” esprimiamo la nostra piena solidarietà al consigliere comunale, e candidato nella nostra lista, Gioachino Riva, vittima di un furto presso la sua attività di ristorazione questa notte. Riteniamo che la situazione sicurezza a Vercurago stia sfuggendo di mano all’amministrazione comunale, diverse aree sono incontrollate, mancano telecamere nelle vie principali a tutela dei cittadini e delle attività, l’area del lago è pure lei una zona senza monitoraggio. Come detto nel nostro programma elettorale la sicurezza sarà una priorità e i vercuraghesi potranno tornare a dormire sonni tranquilli.

Michele Carenini