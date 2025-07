VERCURAGO: I VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO UNA DONNA COLTA DA MALORE

VERCURAGO – Alle 12:30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Vercurago, in località San Gerolamo, per soccorrere una donna di 81 anni colpita da un malore. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono state inviate alle 11:30 a bordo di APS e un mezzo fuoristrada per raggiungere la zona.

Una volta raggiunta la donna, i Vigili del Fuoco l’hanno imbarellata e trasportata a spalla fino all’ambulanza in attesa in un luogo accessibile.

L’intervento è stato condotto in collaborazione con l’elisoccorso 118 di Bergamo e l’ambulanza della CRI di Lecco, garantendo così una risposta rapida ed efficace all’emergenza. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore.

RedCro