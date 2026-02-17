VERCURAGO: POSSIBILI INTERRUZIONI DI ENERGIA FINO AL 20 FEBBRAIO

VERCURAGO – Disagi in vista per i residenti di Vercurago: da domani, mercoledì 18 febbraio, dalle ore 14, E-Distribuzione avvierà lavori urgenti in una cabina elettrica locale, con possibile interruzione dell’energia fino al pomeriggio di venerdì 20 febbraio. L’intervento prevede il posizionamento di un gruppo elettrogeno per assicurare l’erogazione di emergenza durante il ripristino.
Il calendario delle sospensioni è già affisso nelle vie interessate. Il Comune raccomanda di non usare ascensori negli orari indicati, per evitare pericoli. Colpita anche la Scuola Primaria: con ordinanza contingibile e urgente n. 8/26 del Comune, l’istituto chiuderà nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio dalle 14:15. La mensa scolastica proseguirà regolarmente.
Per informazioni sui lavori programmati, o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it o inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta. Oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto c’è il Numero Verde 803.500.