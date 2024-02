VERSO IL DERBY/PARLA MISTER AGLIETTI: “PARTITA CHE ESULA DAL PRONOSTICO”

LECCO – Signori, ecco servito il derby del Lario. Il pubblico delle grandi occasioni attende questa sera (ore 20:30) in un Rigamonti-Ceppi al limite della capienza – ben 4.995 i presenti – il Lecco di Alfredo Aglietti nel derby lariano con i terribili cuginetti del Como, squadre che non si affrontavano in un campionato di serie B dal lontano 1972/73.

Una partita molto sentita (all’andata fu 0-0) e non potrebbe essere il contrario in città ma anche nell’intera provincia; certo, sulla carta gli ospiti azzurri seguiti da 800 tifosi partono favoriti – almeno la classifica dice questo. Al riguardo però mister Aglietti lancia come è giusto che sia il guanto di sfida: ”No, io non firmerei per un pareggio”. Questa la frase di commiato del tecnico di Arezzo dalla conferenza pre gara, un’espressione forte dalla quale emerge tutta la caparbietà di un “toscanaccio” bello deciso a giocarsela sino in fondo.

In precedenza, Aglietti alla domanda se si tratti di una gara da tripla aveva risposto: “Sappiamo quanto ci tengano i tifosi, e noi faremo di tutto per accontentarli. Un derby esula dai pronostici, sicuramente è un match importante per entrambi. Fortunatamente ho recuperato tutti gli indisponibili, Salcedo escluso che ha lamentato un problema muscolare e ritengo sia molto difficile che possa essere a disposizione”.

Mister, avete dunque un’ampia rosa su cui scegliere l’undici di partenza.

“Vero, abbiamo abbondanza e posso ruotare in funzione delle tre partite che ci attendono in una settimana, sarà un ciclo molto dispendioso sia a livello fisico che mentale. A centrocampo abbiamo diverse soluzioni, Lepore può giocare anche da terzino con Buso, Crociata e l’ex Como Parigini a centrocampo con un modulo più offensivo”.

A livello mediatico che derby sarà?

“Visto l’affluenza, un buon contesto la cornice di pubblico sarà bella ma al di là di questo l’importante è dare continuità ai risultati, solo così potremmo avere la possibilità di salvarci. Il Como? beh – dice ancora Aglietti – è una squadra ricca di giocatori di categoria superiore, con la quale puntare alla serie A. Sono completi ma in campo queste cose, si azzerano di sicuro noi del Lecco dobbiamo muovere assolutamente la classifica”.

Inutile rimarcarlo, sono enormi le differenze tra i due club: il Como è quarto a quota 46 mentre i blucelesti sono ultimi a 21. Tuttavia, come si asseriva in precedenza, nei derby e non solo (il Lecco superò al Rigamonti Ceppi 3-2 la capolista Parma), può accadere davvero l’imponderabile. Da segnalare sulla sponda ospite le assenze degli infortunati Baselli e dell’ex milanista Cutrone.

Arbitra l’incontro l’internazionale Pairetto di Nichelino, assistenti Carbone di Napoli e Bitonti di Bologna. Quarto uomo Perri di Roma 1, Var Marini di Roma 1, Avar Perenzoni di Rovereto. Attenzione infine alla viabilità cittadina, questa sera: qui il nostro articolo.

Alessandro Montanelli

