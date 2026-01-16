VERSO LE DOLOMITI, VALENTE: “SERVE UN LECCO EQUILIBRATO E CORAGGIOSO”

LECCO – Mister Valente presenta la trasferta veneta parlando di una gara insidiosa, contro una Dolomiti Bellunesi organizzata e intensa, su un campo caldo e rinnovato.

Sottolinea, l’allenatore, che il Lecco dovrà mantenere equilibrio tra fase difensiva e proposta offensiva, evitando allungamenti tra i reparti. Serve insomma coraggio nel gioco, con la volontà di imporre la propria identità senza perdere solidità nei duelli e nelle seconde palle.

Valente ribadisce l’importanza del gruppo: chi subentra deve alzare il livello, perché il campionato è lungo e servirà l’apporto di tutti e mostra fiducia nella crescita recente della squadra, ma invita a non guardare la classifica e a pensare solo alla prestazione di Feltre.

Il tecnico bluceleste ricorda infine come l’obiettivo resti quello di migliorarsi domenica dopo domenica, portando continuità di risultati e mentalità.

RedSpo