LECCO – Le città di Lecco, Como e Varese ospiteranno nel 2027 gli European Masters Games, la manifestazione multi-sportiva per atleti over 30, promossa ogni quattro anni dalla International Masters Games Association. Il Lario e il varesotto raccoglieranno allora il testimone dalla località finlandese di Tampere, che li ospiterà dal 26 giugno al 9 luglio del prossimo anno.

“Un evento che ci colloca sotto i riflettori internazionali del mondo sportivo amatoriale – sottolineano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo – e che trova spazio in quel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, al quale guardiamo con attenzione e intraprendenza, in funzione di una promozione fondamentale del nostro territorio e della nostra città, che tanto offre e ha da offrire in termini di outdoor e pratica di attività sportive. Ringraziamo il sottosegretario regionale Antonio Rossi e la consigliera del ministro dello Sport e del Turismo Manuela Di Centa per il decisivo supporto nella preparazione del dossier di candidatura e per l’impegno a sostenere le tre città fino al traguardo del 2027, nonché la disponibilità della Camera di Commercio di Como-Lecco”.

Gli European Master Games offriranno agli amatori di tutta Europa la possibilità di vivere emozioni uniche e di confrontarsi sul campo in 30 differenti discipline, che saranno ospitate nelle tre città lombarde di Lecco, Como e Varese. La candidatura italiana batte quella portoghese di Lisbona, mentre la Lombardia ospiterà anche l’edizione invernale dei giochi nel 2024.