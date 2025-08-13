VERSO UN ‘DOPPIO’ OSPITALETTO, VALENTE VUOLE UN LECCO “ADATTIVO”

LECCO – Mister Valente definisce i suoi ragazzi come “cavalli nel box”, pronti e carichi in vista della partita di domenica contro l’Ospitaletto in Coppa Italia, la stessa squadra la ritroveranno la settimana dopo in campionato. Positivo il suo approccio: più che ai moduli, punta sul valore dei giocatori in campo, capaci di adattarsi al gioco dell’avversario.

Buona anche l’integrazione dei nuovi innesti, come Alaoui, che si sono inseriti bene nel gruppo. “Noi proviamo tante cose, riempiamo lo zaino di soluzioni”, spiega il mister.

Quello che Valente sta costruendo è un Lecco adattivo, capace di contrastare gli avversari e di sorprendere chi si trova di fronte, lasciando le altre squadre spiazzate dalla squadra che vedono in campo.

Curiosità: questo è il primo incrocio ufficiale in epoca moderna: nonostante siano due squadre lombarde, non si sono mai affrontate ufficialmente in competizione negli ultimi decenni. L’Ospitaletto difatti torna in C dopo una lunghissima assenza di oltre 25 anni, rendendo questo match una sorta di “storico debutto” per il confronto.

Il teatro di entrambe le sfide sarà il Rigamonti-Ceppi di Lecco, uno degli impianti più caratteristici della Serie C, con la tribuna a ridosso del campo e la vista sul Resegone. Qui arriverà la tifoseria ospite dall’Ospitaletto, squadra legata a una storia calcistica affascinante: negli anni ’80, con il presidente Gino Corioni e l’allenatore Gigi Maifredi, il club visse il periodo d’oro del cosiddetto “calcio champagne”, ottenendo la promozione in C1 e lanciando diversi giovani che avrebbero poi calcato i campi del calcio professionistico, come Antonio Filippini.

C. A. M.