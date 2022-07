L’alta pressione africana presente da una settimana non retrocederà di un passo, anzi farà schizzare le temperature vicino ai 40°C. Valori inauditi per i nostri territori, possiamo solo immaginare quando arriveranno i temporali i danni che causeranno dopo tante giornate di forte calura.

Sempre bel tempo nei prossimo giorni, sino alla giornata di martedì 19 luglio e gran caldo insopportabile.

Non sarà possibile trovare sollievo nemmeno nelle ore mattutine, che si caratterizzeranno per temperature con valori compresi tra 23/27°C; i valori pomeridiani saranno da “forno” con punte di 37/39°C. Zero termico diurno oltre 4500 metri. Venti deboli da Ovest sud ovest.

Fabio Porro