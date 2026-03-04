VERSO UNA ZONA A VIGILANZA RAFFORZATA TRA STAZIONE E CENTRO A LECCO

LECCO – Una zona a vigilanza rafforzata tra la stazione ferroviaria e il centro: è questa la direzione tracciata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi oggi in Prefettura sotto la guida del Prefetto Paolo Ponta. Al tavolo erano presenti il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il sindaco Mauro Gattinoni, il vicesindaco Simona Piazza, il Questore Stefania Marrazzo, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza Nicola Melidonis e Massimo Ghibaudo, insieme ai vertici della Polizia locale e della Polizia provinciale.

Durante l’incontro è stato analizzato il quadro della sicurezza nel cuore della città, con particolare attenzione all’asse che collega la stazione al centro storico, da tempo interessato da episodi di degrado, stazionamenti molesti e microcriminalità. Da qui la proposta del Prefetto: istituire una zona a vigilanza rafforzata, capace di elevare i livelli di vivibilità e decoro urbano. Una proposta accolta all’unanimità dai componenti del Comitato, che hanno condiviso la necessità di intensificare il presidio nelle aree più sensibili.

L’iniziativa non nasce come risposta episodica a singoli fatti di cronaca, ma come ulteriore tassello di una strategia già avviata negli ultimi mesi, fatta di controlli potenziati e operazioni ad “alto impatto” nelle zone più critiche del capoluogo.

Il nuovo strumento, reso possibile dal decreto-legge del 24 febbraio 2026, punta a mantenere libere le aree individuate non solo da persone denunciate per reati contro la persona, il patrimonio o legati agli stupefacenti, ma anche da soggetti che tengano comportamenti molesti o minacciosi tali da limitare la fruizione degli spazi pubblici.

Nelle prossime ore la Questura avvierà un’istruttoria tecnica per definire con precisione la perimetrazione della zona, che comprenderà la stazione ferroviaria e i principali collegamenti verso il centro. L’obiettivo è creare un vero e proprio “cordone di sicurezza” in grado di prevenire la formazione di aree di criticità utilizzabili come base per attività illecite o per contrapposizioni tra gruppi.

Il piano definitivo, con i dettagli del perimetro, sarà formalizzato la prossima settimana dopo gli approfondimenti tecnici e il confronto con l’Autorità giudiziaria.

Parallelamente, la Prefettura continua a seguire la richiesta di assegnazione del contingente “Strade Sicure” per il 2026. La presenza visibile dei militari, viene sottolineato, rappresenterebbe un ulteriore elemento di presidio e un fattore importante anche sul piano della sicurezza percepita.