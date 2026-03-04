VERTENZA CARCANO AL MINISTERO, UILM LARIO: “LE PREOCCUPAZIONI RESTANO”

ROMA – Si è svolto a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo sulla vertenza Carcano Antonio Spa. in seguito alla vendita delle quote di maggioranza a Luminovo Aluminium Ltd, gruppo con sede a Hong Kong. Carcano Antonio Spa, tra i principali operatori europei nella produzione e trasformazione di laminati di alluminio destinati in particolare all’industria alimentare, dolciaria e farmaceutica, occupa oggi oltre 500 addetti nei tre siti produttivi di Mandello del Lario, Delebio e Andalo Valtellino con un indotto importante sui territori di Lecco e della Valtellina.

L’incontro, convocato da Giampiero Castano per il Ministero, ha visto partecipare azienda, istituzioni e sindacati. Per Carcano erano presenti il direttore esecutivo Angelino con il responsabile delle relazioni sindacali Michetti. “In seguito al passaggio di proprietà, avremo voluto avere delle rassicurazioni che, di fatto, non sono arrivate”, spiega Enrico Azzaro, segretario UIL Lombardia, al tavolo insieme a Guglielmo Gambardella della segreteria nazionale UILM. Collegati da remoto anche il segretario Gabriella Trogu e Igor Gianoncelli della UILM Lario, con Angelo Volonté della RSU.