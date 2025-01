VETERINARI ATS AGGREDITI A OGGIONO: SOLIDARIETÀ DALLA REGIONE

OGGIONO – “Oggi ho portato solidarietà al direttore generale Michele Brait e al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale Diego Perego in merito all’aggressione subita dai tre veterinari di ATS durante l’attività di controllo in un macello del territorio”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza dopo i fatti avvenuti nell’oggionese.

“Esprimo la mia vicinanza agli operatori coinvolti perché ogni forma di violenza è inaccettabile. Le aggressioni al personale sanitario negli ultimi periodi sono in netto aumento e questo è un segnale preoccupante poiché gli operatori sanitari svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della salute pubblica e nella protezione del benessere animale e ogni forma di violenza contro di loro è inaccettabile. Interferire con il loro lavoro non solo è un atto di violenza ingiustificato ma ha anche conseguenze dirette sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti alimentari. La condanna di questi episodi è fondamentale per proteggere l’integrità delle ispezioni e la fiducia nella gestione del settore alimentare. Spero che venga fatto tutto il necessario per garantire che situazioni simili non accadano più”.

