VIA ALL’AVVISO PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI

LECCO – Dal 17 settembre alle 14 al 3 novembre, sempre alle 14, verrà aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi S.A.P. – Servizi Abitativi Pubblici, disponibili sul territorio dell’Ambito Territoriale di Lecco, ai sensi della normativa L.R. n. 16/2016 e R.R. n. 4/2017 e s.m.i e della DGR 4177 del 30/12/2020.

L’Ambito di Lecco comprende i seguenti Comuni: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

I cittadini che dispongano dei requisiti previsti e che siano interessati a presentare domanda di assegnazione possono farlo autonomamente accedendo al sito www.servizi.abitativi.servizirl.it oppure prendere appuntamento presso gli Sportelli allestiti con postazioni assististe dai Comuni e dall’ALER sul territorio dell’Ambito Territoriale.

Per accedere alla piattaforma regionale i cittadini dovranno avere a disposizione la Carta Regionale dei Servizi (CRS/CNS) con relativo PIN oppure lo SPID, di cui dovranno dotarsi prima di presentare la domanda in autonomia o di accedere agli Sportelli territoriali.

Per maggiori dettagli su requisiti per la presentazione della domanda, sedi e orari è possibile consultare l’Avviso e l’Informativa sintetica che verranno pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni e di ALER. L’accesso agli sportelli può avvenire unicamente su appuntamento.